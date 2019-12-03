毁輕鐵站設施　17歲和15歲男判入更生中心共賠港鐵28萬 (19:56)

兩被告為屯門青年學院學生郭溢朗（17歲）和15歲中三男童，分別在屯門裁判法院及屯門裁判法院少年法庭應訊。兩人被控於9月7日在屯門輕鐵蝴蝶站、屯門泳池站及兆麟站，損壞5部售票機、7部月台拍卡機及12部閉路電視。

根據《裁判官條例》第98條，裁判官裁定任何人犯了某項罪行並判罰，可命令罪犯作不超過10萬元補償。

案件早前提堂，署理主任裁判官張潔宜下令兩人各向港鐵賠償逾14萬元，其後張官認為金額超過法例所限，打算覆核賠償令。今午甫開庭時，張官稱法例意指每項控罪可判不超過10萬元賠償，由於被告面對3項控罪，決定維持原有賠償令。

辯方求情稱，首被告郭溢朗確診讀寫障礙及焦慮症等；近月社會事件令他情緒波動，9月一宗屯門少年輕生事件更觸發他有所感受，並用不正確的方式表達理念。被告透過律師向公眾致歉，希望法庭判以非監禁式刑罰。

次被告的律師求情稱，男童患有亞氏保加症，容易衝動行事。律師強調男童犯案只是一時衝動，他因本案扣押3個月，已經非常後悔。

張官判刑時表示，兩人案發時戴上面罩和手套、攜有硬物和噴漆，相信有預謀犯案。張官續指，兩人可能對社會有自己的理念和看法，但不應該違法；毁壞輕鐵必定影響市民跨區工作和上學，亦造成高額維修費，因此判兩人入更生中心。

散庭後，首被告的律師透露其父母會先支付14萬元賠償金，正考慮接受坊間的基金資助。次被告的母親表示家庭儲蓄能夠應付賠償金，希望支援基金「留畀其他更有需要嘅人」。

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