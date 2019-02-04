大學生涉襲警案　控方未提交警匿名原因予辯方　官：將原因整理好有何困難？ (17:52)

被告謝煒洛（21歲）報稱學生，控罪指稱他今年10月20日於旺角亞皆老街及旺角道之間的塘尾道襲擊執行職責的警務人員、即警長X；以及同日同地管有攻擊性武器，即兩塊磚頭，意圖作非法用途使用。被告暫毋須答辯，案件押後至明年2月7日再訊，予控方索取法律意見。

涉案警員早前於控罪書被匿名，裁判官原下令控方提堂前，將匿名理據交予辯方，惟控方至今未能提供理據。裁判官追問：「將原因整理畀佢地（辯方）咋嘛，有咩困難？」控方一度支吾以對，說「會一次過安排全港案件以此形式處理」，又說須考慮整體警員憂慮，而非獨立警員，故須較多時間。

裁判官多次追問原因，控方指因警員被「起底」，要顧及警員及其家人資料被公開的人身安全問題。控方稱，將準備私穩被披露的案例和資料，並於明年1月24日前向法庭申請。

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