4歷史建築開放申請活化歷史建築伙伴計劃　包括景賢里芳園書室 (17:50)

景賢里曾於2011及2013年被納入第3及第4期的計劃，惟最後未有挑選到合適方案。另外，芳園書室亦曾於第一期計劃中成功被活化為「芳園書室旅遊及教育中心暨馬灣水陸居民博物館」，後主辦單位在2017年放棄營運並交還政府，現由古物古蹟辦事處營運。

發展局長黃偉綸表示，景賢里於第3及第4期計劃時有「好近磅」的申請，不過最後仍是不合適。他說，每年景賢里開放日都有不少市民參觀，亦有不同非牟利團體表示對活化景賢里感興趣。他認為，隨著日子過去，民間對於古蹟保育的經驗及智慧會累積，今次重新推出開放申請，亦有放寬申請條件，如開放使用泳池上蓋的空間及景賢里旁的草地，他說「要對民間有信心」。

保育歷史建築諮詢委員會主席劉智鵬指出，過往兩次審批景賢里申請時是「異常地謹慎」，因為景賢里已完成復修，在活化的技術細節上要求較高，不多人能符合要求。

第6期活化計劃今日開始接受申請，截止日期為2020年4月3日中午12時正。

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