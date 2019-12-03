中國制裁5美國非政府組織　自由之家：加強反破壞人權決心 (16:46)

相關新聞：中方禁美軍艦赴港 制裁5非政府組織

人權觀察執行長肯尼思．羅斯（Kenneth Roth）今日亦回覆本報查詢表示，對中國政府制裁感遺憾，認為與其針對一個捍衛港人人權的組織，中國政府更應尊重這些權利。

美國國際共和研究所（IRI）發聲明指出，中國的制裁舉動，明顯是政治報復致力在全球推動自由的非政府機構。研究所主席丹尼爾．特文寧（Daniel Twining）表示，這非中共首次試圖為管治失敗尋找代罪羔羊，最近區議會選舉反映港人不相信相關政治宣傳。他說，中國舉動只會加強其決心，幫助各地伙伴對抗中共侵蝕民主的力量。

美國國家民主基金會（NED）發聲明否認中國指控其煽動香港示威。該會主席卡爾．格什曼（Carl Gershman）表示，中國政府與官媒多次強調NED有份資助及策劃本港持續的示威，是絕對錯誤，並指今次是港人的真正草根運動，港人希望北京遵守《中英聯合聲明》及在「一國兩制」下保證基本自由，中國的說法是企圖轉移外界注意力。

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