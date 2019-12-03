擬截白色私家車拒停　警何文田開槍擊中車頭玻璃無人傷 (18:46)

警方於行動中共派出兩部車輛前後夾擊，「閘停」目標車輛。在警員開槍後，白色私家車即停下，警員上車拘捕5名中國籍男子，再於的士上拘捕2名中國籍男子，被捕人年齡介乎20至27歲，部份人有黑社會背景，涉嫌串謀行劫、藏有攻擊性武器、行使虛假文書及拒捕。拘捕期間，3名疑犯受傷，須由救護車送院治理。

警方表示，於兩車檢獲5把牛肉刀、1個鐵槌、口罩及手套，相信犯人正計劃到紅磡行劫。而涉案的士為一輛失車，於本月20日在小西灣被盜去。警方表示，不排除涉案團伙與早前多宗劫案有關。

【16:55】現場消息指，警方出動「皇牌部門」刑事情報科（CIB）的「Hit Team」參與行動，其中一名組員在場開了一槍。

【16:36】據了解，行動與較早時發生在西九龍區的劫案有關。現場所見，兩部警方的七人車及貨van夾着屬疑犯的一架白色私家車及一架的士，相信較早前警方利用兩車前後包抄，截停兩部賊車，拘捕7名疑犯，並於的士車尾箱找到一把大鐵槌。警方押解其中一名蒙頭疑犯在場重組案情。

【15:38】何文田常樂街，有警員在行動期間開了一槍。現場消息稱，今午（3日）便衣探員在現場開一槍截停7人，詳情仍在了解中。警方於現場拉起封鎖線調查。