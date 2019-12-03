年輕情侶打劫的士司機　的士App召車逃走泄行蹤被捕 (14:48)

兩被告依次為青年學院學生林兆瑩（19歲）、無業的鄺卓文（17歲），被控於2018年9月20日搶劫張姓的士司機。法官押後至12月17日判刑，其間為兩人索取教導所報告，次被告另索取精神科報告。

控方透露，首被告曾因朋友約打籃球「放飛機」，拳打腳踢對方，因而留有襲擊致造成身體傷害罪案底。次被告則無案底。

辯方求情稱，首被告有中五學歷，有抑鬱症徵狀，現感後悔，並稱受次被告教唆而犯案。次被告有中一學歷，有過度活躍症、讀寫障礙、行為問題等，其朋友不多，缺乏自信，現明白案情嚴重，請求法庭輕判。

控方案情指出，兩被告為情侶，案發日晚上約9時在雞嶺迴旋處截的士，兩人當時戴着口罩。其後，兩人指示的士司機駛往坪輋路的上山雞乙，司機到埗後，男被告用安全帶勒住司機，女被告用硬物襲擊司機頭部三次，兩人明言打劫，要求對方交出財物。司機就範，交出內有650元現金的錢包、兩部手機及手表總值約4150元。司機事發後報警，並往醫院治療，左右頭皮均有裂傷，左手擦傷。

兩人取走財物後逃走，案發地點附近閉路電視拍攝到一名女子正用手機，及後乘的士離開。警方追查後，揭發女子以手機App召的士，因而暴露女被告身分。兩被告一星期後被捕，警誡下承認因貪心、急用錢而犯案，並稱刻意選擇在人煙稀少的地方下手，案發時女方以槌子施襲。

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