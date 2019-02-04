承認未能監管完成傳遞信息　截取通訊專員：需由政府立法機關處理進一步保障 (14:25)

執法機關去年一共就183宗可能涉及法律專業保密權資料的個案，作出通知。有關數字較前年的86宗倍增，但去年並無確實取得有法律專業保密權資料的個案。石輝認為，這顯示執法人員高度警惕。

立法會議員涂謹申及葉建源均對可能涉及法律專業保密權資料的個案通知上升表示關注，質疑會否是執法機關針對市民尋求法律服務的溝通。石輝重申，去年並無確實取得受保障資料的個案，認為「我們所走的方向是對的」，強調執法人員如有些微懷疑，須立即匯報，小組法官會嚴謹審核。

葉建源表示，因應科技發展，市民多利用通訊軟件，溝通渠道廣泛，關注溝通內容是否受通訊條例保障。石輝表示，通常條例涵蓋所有電訊系統，Whatsapp或微信、電郵等，有法律專業保密權的資料及新聞材料都受保障。

稱專員只監管信息截取過程「一兩秒」

不過，石輝指出，專員權力範圍內，只監管信息截取過程的「一兩秒」，信息傳遞完成後，就不在他管轄範圍內。涂謹申批評石輝說法不合理，質疑他不能監管信息傳遞之後的結果，「傳遞之後一秒就已不在你管轄範圍之內」，例如警方取得法庭手令，搜查電腦伺服器，便已不在專員權限之內。

葉建源亦提出，利用通訊軟件溝通，市民要等待對方回覆，可能花上半小時，這是溝通過程，質疑專員如何界定溝通已完成。

石輝表示，執法人員憑手令取得資料已是超出專員監察範圍，進一步的法律保障需由政府部門及立法機關處理。

另外，去年共有27宗違規情况或異常事件，較前年增五成，大多為執法人員大意或不慎所致；相關事件包括：意外接觸到截取成果、申請文件出錯，以及有關執法人員未有向上司匯報取得涉法律專業保密權資料的風險有所提高等。

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