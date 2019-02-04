六旬漢質疑私院斷錯症收費欠透明　4日住院費近11萬　保險賠1.8萬現仍欠債 (15:06)

民主黨接獲事主郭先生求助，指稱去年8月20日早上到荃灣一間私家醫院求診，希望「清感冒底」。郭先生憶述，當時有感冒、疲累及胃口差等病徵。據該私院醫療紀錄，事主求診時有40.6度高燒、發冷、咳嗽、流鼻水、有痰及腹痛等徵狀。郭說，負責主診的普通科醫生稱其腹部有「好惡好惡的菌」，詢問他有否買保險，建議即時入院檢查。

郭同日下午入院，院方先後安排呼吸科醫生、心臟科醫生及腸胃科醫生會診，為他進行電腦掃描、種菌、X光檢查及磁力共振等，亦處方抗生素、特敏福、咳藥水、止痛藥及類固醇等。他其後被診斷患有肺炎、心房顫動、多重器官受損及輕度胰臟炎。

郭先生表示，服藥後出現茶色尿液、乏力及嘔吐等副作用，又質疑院方沒有詳細解釋檢查身體的收費和藥物副作用，「收費非常非常不透明，醫院完全沒有講有何風險及副作用」，遂與家人商量後於23日轉往仁濟醫院。他在首間醫院住院4日的費用合共10.9萬元，保險獲賠1.8萬元，他對收費感驚訝，在記者會上不禁落淚，指駕駛的士收入微薄，每月淨收入7、8000元，至今仍欠下銀行債務。

郭先生又質疑院方斷錯症，用藥導致其肝功能紊亂。他解釋，轉到仁濟醫院後再接受檢查，惟院方沒有發現胰臟炎，醫療紀錄指事主肝功能混亂，懷疑因服用抗生素所致。至於此前主診醫生稱他感染「惡菌」，但種菌結果顯示他沒有細菌感染。

協助事主的民主黨醫療政策副發言人袁海文表示，涉事私家醫院拒絕承認錯誤和責任，並提出在不追究情況下提供住院費折扣，質疑院方試圖以「掩口費」解決事件。他稱，院方沒有詳細向事主解釋收費、風險及副作用等，令病人接受不必要治療、造成不必要開支。

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