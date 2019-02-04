六旬漢質疑斷錯症　4日住院費近11萬保險賠1.8萬　荃灣港安：已解釋醫生處方 (20:40)

院方：檢查結果顯示病人胰臟發炎

院方指出，報告顯示病人出現胰臟發炎、心房顫動及肺泡擴張不全等情況，病情複雜及危險，醫生臨牀診斷後，擔心病情會惡化成敗血症，決定轉介呼吸科專科醫生、心臟科專科醫生及肝臟科專科醫生跟進。病人經過4日住院治療後退燒，病情轉趨穩定。其後，院方按照病人要求，轉介至仁濟醫院。

稱前線員工會提供報價單

院方表示，非常尊重病人的知情權，前線員工會為病人預先解釋檢驗項目，以及提供報價單清楚列明檢驗費用，並獲病人簽署授權同意才進行，該名男病人亦已簽署同意進行相關檢驗。

院方指出，今年9月曾約見病人及袁海文，當時院方已解釋病人入院時的第一次驗血結果已發現肝功能出現異常，院方亦有解釋當時的化驗報告、臨牀狀況及醫生的處方等，希望藉此釋除病人對於主診醫生用藥導致影響肝功能的誤解。

【15:06】65歲的士司機郭先生去年因感冒、發燒及腹痛等徵狀到荃灣港安醫院求診，質疑院方斷錯症，住院4日收費近11萬元，至今仍欠下銀行債務。他投訴該院主診醫生沒有解釋用藥的副作用、治療價錢，亦涉嫌誤診，稱他患有胰臟炎，接受不必要的療程，更疑因服用抗生素導致肝功能混亂。事主將會向醫務委員會投訴。

事主指醫生曾問買保險否

民主黨接獲事主郭先生求助，指稱去年8月20日早上到荃灣港安醫院求診，希望「清感冒底」。郭先生憶述，當時有感冒、疲累及胃口差等病徵。據該院醫療紀錄，事主求診時有40.6度高燒、發冷、咳嗽、流鼻水、有痰及腹痛等徵狀。郭說，負責主診的普通科醫生稱其腹部有「好惡好惡的菌」，詢問他有否買保險，建議即時入院檢查。

郭同日下午入院，院方先後安排呼吸科醫生、心臟科醫生及腸胃科醫生會診，為他進行電腦掃描、種菌、X光檢查及磁力共振等，亦處方抗生素、特敏福、咳藥水、止痛藥及類固醇等。他其後被診斷患有肺炎、心房顫動、多重器官受損及輕度胰臟炎。

質疑院方沒詳解收費及藥物副作用

郭先生表示，服藥後出現茶色尿液、乏力及嘔吐等副作用，又質疑院方沒有詳細解釋檢查身體的收費和藥物副作用，「收費非常非常不透明，醫院完全沒有講有何風險及副作用」，遂與家人商量後於23日轉往仁濟醫院。他在荃灣港安醫院住院4日的費用合共10.9萬元，保險獲賠1.8萬元，他對收費感驚訝，在記者會上不禁落淚，指駕駛的士收入微薄，每月淨收入7、8000元，至今仍欠下銀行債務。

稱轉院後沒發現胰臟炎

郭先生又質疑院方斷錯症，用藥導致其肝功能紊亂。他解釋，轉到仁濟醫院後再接受檢查，惟院方沒有發現胰臟炎，醫療紀錄指事主肝功能混亂，懷疑因服用抗生素所致。至於此前主診醫生稱他感染「惡菌」，但種菌結果顯示他沒有細菌感染。

協助事主的民主黨醫療政策副發言人袁海文表示，涉事私家醫院拒絕承認錯誤和責任，並提出在不追究情況下提供住院費折扣，質疑院方試圖以「掩口費」解決事件。他稱，院方沒有詳細向事主解釋收費、風險及副作用等，令病人接受不必要治療、造成不必要開支。

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