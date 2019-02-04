栗戰書：澳門有廣泛國家認同準確實施基本法　張曉明：基本法為一國兩制提供堅實法律保障 (12:37)

全國人大常委會今日（3日）於北京人民大會堂，舉行紀念澳門基本法實施20周年座談會。出席者包括栗戰書、主管香港事務的國務院副總理韓正、中共中央外事辦主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅、張曉明、澳門前特首崔世安等。

栗戰書於會上表示，回歸20年來，澳門全面貫徹實施《基本法》各項規定，正確認識並妥善處理「一國」與「兩制」的關係，使中央的權力與特別行政區的高度自治權在「一國兩制」架構內有機結合、有效運行。能夠做到這一點，其中一個特別重要的原因，就是澳門人始終堅持愛國愛澳的核心價值觀，有很強的國家觀念、憲法觀念，國家認同在澳門社會擁有廣泛、深厚的社會基礎。

栗戰書亦對全面準確有效實施澳門《基本法》提出4點希望，包括嚴格依照憲法和澳門基本法實施治理、依法行使中央對澳門的全面管治權和高度自治權、繼續建立健全維護國家安全的制度機制，以及持續加強憲法與澳門《基本法》的宣傳推廣。

張曉明則指出澳門實踐「一國兩制」的6大特色，他說，澳門牢牢把握「一國兩制」的核心要義，旗幟鮮明捍衛國家主權、安全、發展利益；維護憲法和基本法確立的憲制秩序；堅持行政主導體制；融入國家發展大局；弘揚愛國愛澳核心價值；營造團結和諧的社會風尚。

張曉明表示，澳門順利完成《基本法》23條的立法任務，及時完成《國歌法》本地立法等，就正如國家主席習近平所說，澳門「在貫徹落實『一國兩制』方針和基本法、維護國家安全和統一方面樹立了榜樣」。

他說，澳門回歸祖國20年來的成功實踐，已經充分彰顯「一國兩制」制度的優越性和生命力，《基本法》為澳門「一國兩制」實踐繼續成功推進提供了最堅實的法律保障。儘管在未來「一國兩制」的實踐過程中還會不斷碰到新情況、新問題、新挑戰，但有了這20年成功實踐積累的雄厚基礎和豐富經驗，中央政府及澳門特區在應對和處理時將更加自信。

（人民網）

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