港航恐釘牌　吳敏兒批政府沒汲取甘泉教訓　無設預防性措施 (11:43)

吳敏兒表示，甘泉航空倒閉事件至今已11年，多年來政府一直沒有高瞻遠矚，沒有考慮設立預防性措施。她指出，政府應採取主動，在有財務問題的航空公司申請續牌時施加限制，例如要求設立保證金，保障員工及乘客。

她認為，預防性措施可包括撥備若干金額的流動現金作保證金；將機票部分收入累積成緊急協助基金等，政府撒手不理、單是撤銷財困航空公司的牌照沒有幫助。

公民黨立法會議員譚文豪今早在商台節目中表示，政府過去不只一次聯繫港航，空運牌照局多次與港航會面，質疑政府期間有否有做好把關，確保港航資金及營運正常，促民航處加強監察。

港航股東之一的海航獲國家開發銀行牽頭借出40億元人民幣，譚文豪說，目前未知港航欠下多少債項，也不知40億元人民幣貸款中有多少會注入港航，又或償還港航的債項後，港航尚餘多少營運資金。儘管如此，他估計港航獲注資後短期或無大問題，但需解決解決結構性問題，因貸款始終要償還。

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