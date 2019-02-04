林鄭月娥：暴力再現是對經濟復蘇「淋冷水」　政府短期將推第4輪紓困措施 (10:51)

特首林鄭月娥今日（3日）早上出席行政會議前見傳媒，表示香港經濟進入嚴峻局面，預計失業率會上升，政府短期內會推出第四輪紓困措施，撐企業保就業。被問及律政司長鄭若驊是否已返港時，林鄭月娥表示鄭若驊仍在放病假，不便透露對方個人私隱。
她指出，政府在8月、9月及10月先後推出3輪紓困措施，動用200億元為市民解困，雖然將出現財政赤字，如今正好用過去積聚的盈餘來為市民解困。她並指出，紓困措施仍會是針對性，視乎企業或界別面對的困難而推出相應措施。
林鄭月娥說，香港目前面對外憂內患，外憂是中美貿易糾紛及外圍經濟不穩定，內患是本港近半年的社會動蕩。而周末期間又再出現暴力場面，對於經濟復蘇是「淋冷水」，故此遏止暴力仍是首要任務。
她稱，港府對於美國通過人權法案表示強烈反對，批評是無必要亦無理據。她亦稱，港人在多方面享有高度自由，反問港人哪一方面的自由受磨損，並稱由一個外國政府以自身法例來干涉香港事務令人遺憾。她又指，中方制裁美國非政府組織屬外交事務，特區政府會按中央要求配合和跟進。
林鄭月娥又稱，有關警方的投訴，最好由監警會進行調查，完成調查及提交報告，再由社會進行討論。
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