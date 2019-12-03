天晴非常乾燥　今早13.8度　為入秋以來最低紀錄 (08:05)

紅色火災危險警告生效，表示火災危險性極高。

一股乾燥的東北季候風正為華南帶來晴朗的天氣。本港方面，今早天文台錄得最低氣溫13.8度，是入秋以來的最低紀錄。

在上午8時，強颱風「北冕」集結在馬尼拉之東南約200公里，預料向西移動，時速約20公里，橫過菲律賓中部。

預測本港地區今日天晴，早晚天氣清涼，日間非常乾燥，最高氣溫約20度。吹和緩至清勁偏北風。

展望明日早晚清涼，星期四有幾陣雨，氣溫進一步下降，本周中後期風勢頗大。

寒冷天氣甚麼時候開始？

不同國家及地區對季節有不同定義。天文台以月份作為界線，其中三至五月為春季，6至8月為夏季，9至11月為秋季，12月至2月為冬季。

內地則以5天平均氣溫作為界線。氣溫低於10度為冬季，高於22度為夏季，介乎兩者之間則為春季或秋季，因此每年四季的日子都不相同。而且由於地理位置及氣候不同，北方或高原地區例如黑龍江北部及內蒙古東部或西藏及青海沒有夏季，而南方地區例如海南則沒有冬季。

根據氣候統計，香港每年最冷的日子並非在12月，而是在1月下旬。而近年在2月或3月亦有機會出現寒冷天氣，冬季有迹象延遲開始及結束。11月開始，香港氣溫會慢慢下降，以最近十年天文台的氣溫趨勢為例，有一半的年份，天文台氣溫在11月下旬（21至30日）跌至15度或以下，而當中更有4年在11月27至28日。而到了12月，天文台氣溫會進一步跌至12度或以下，寒冷天氣還是會來臨。