【Emily Online】邵家輝立會爆粗　不滿衛生署官員選擇性引數據游說禁加熱煙 (22:41)

一向反對禁止電子煙同加熱煙嘅自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝，今日（2日）係立法會會議上不滿衛生署官員選擇性引用數據講加熱煙嘅禍害，忍唔住爆粗講咗句「X你，你點解讀啲你又唔讀啲嘅呢？」
立法會今日舉行審議《2019年吸煙（公眾衛生）（修訂）條例草案》委員會會議，食衛局同衛生署官員係會議上堅持全面禁止電子煙同加熱煙。衛生署控煙酒辦公室主管封螢引用美國食品及藥物管理局（FDA）報告話，加熱煙入面有好多物質毒性未明，所以冇理據講加熱煙危害比傳統煙低。
邵家輝隨即問毒性未明嘅物質係啲咩，封螢答報告寫加熱煙含有一啲傳統香煙冇嘅化學物質，其中有啲含有基因毒性同細胞毒性。邵家輝隨後打斷封螢話，「『但含量非常低』你唔讀埋呢幾個字？」
封螢辯稱答緊有咩成分，邵家輝爆口大罵「我exactly我揸住你嗰份嘢都讀緊吖嘛，你讀緊『雖然具有基因毒性及細胞毒性，但含量非常低』吖嘛，X你，你點解讀啲你又唔讀啲嘅呢？你讀啲對你啱嘅嘢，你真係，好奇怪！啲市民睇唔到份文件，我哋睇到吖嘛！」
封螢隨後又話喺會議上臚列加熱煙化學物質意義不大，邵家輝批評佢講啲嘢「好飄」，又批評局方將電子煙危害同加熱煙捆綁，「等於第一日啲人走嚟立法會喺到扑玻璃，扑玻璃嗰啲係暴徒，後面嗰啲係和平示威者，你唔可以將呢兩舊嘢綑綁嘅，話成個立法會周邊都係暴動，咁啲人梗係暴動啦，係咪？你點可以夾硬將兩舊嘢撈埋呢？你喺到魚目混珠！」
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