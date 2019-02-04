【Emily Online】邵家輝立會爆粗　不滿衛生署官員選擇性引數據游說禁加熱煙 (22:41)

立法會今日舉行審議《2019年吸煙（公眾衛生）（修訂）條例草案》委員會會議，食衛局同衛生署官員係會議上堅持全面禁止電子煙同加熱煙。衛生署控煙酒辦公室主管封螢引用美國食品及藥物管理局（FDA）報告話，加熱煙入面有好多物質毒性未明，所以冇理據講加熱煙危害比傳統煙低。

邵家輝隨即問毒性未明嘅物質係啲咩，封螢答報告寫加熱煙含有一啲傳統香煙冇嘅化學物質，其中有啲含有基因毒性同細胞毒性。邵家輝隨後打斷封螢話，「『但含量非常低』你唔讀埋呢幾個字？」

封螢辯稱答緊有咩成分，邵家輝爆口大罵「我exactly我揸住你嗰份嘢都讀緊吖嘛，你讀緊『雖然具有基因毒性及細胞毒性，但含量非常低』吖嘛，X你，你點解讀啲你又唔讀啲嘅呢？你讀啲對你啱嘅嘢，你真係，好奇怪！啲市民睇唔到份文件，我哋睇到吖嘛！」

封螢隨後又話喺會議上臚列加熱煙化學物質意義不大，邵家輝批評佢講啲嘢「好飄」，又批評局方將電子煙危害同加熱煙捆綁，「等於第一日啲人走嚟立法會喺到扑玻璃，扑玻璃嗰啲係暴徒，後面嗰啲係和平示威者，你唔可以將呢兩舊嘢綑綁嘅，話成個立法會周邊都係暴動，咁啲人梗係暴動啦，係咪？你點可以夾硬將兩舊嘢撈埋呢？你喺到魚目混珠！」

其他報道：解放軍限量版手表行賄銀行職員 退休後勤部隊女成員認罪還押候判

其他報道：理大生否認藏武器明年審 辯方稱被告遭插贓嫁禍

其他報道：【港航危機】牌照局周六或之前決定港航生死