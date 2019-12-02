信貸公司高層平價購銀主盤　涉串謀拍賣行職員阻投標4人受審 (20:41)

四名被告依次為及時雨高級貸款主任黃麗敏（33歲）、經理孫立基（49歲）、環亞獨資董事兼股東曾傑俊（54歲）、及時雨前助理總經理戎文碧（44歲）。其中首及次被告為未婚夫婦，兩人現在仍居於涉案西貢單位。

控罪指出，4人涉於前年2月2日至23日期間，串謀詐騙某些有意購入西貢大埔仔村214號2樓連天台物業，目的是致使該物業以400萬元售予首被告黃麗敏。

據控方開案陳辭，涉案單位原業主曾向及時雨申請物業抵押，惟業主2015年身故，及時雨透過法律途徑持有物業並打算拍賣出售。次被告早於2016年9月知道拍賣計劃，其後與第三被告達成協議，定出拍賣底價為400萬元。

該拍賣最終於前年2月15日舉行，有人以比底價高的405萬元競投，惟第三被告訛稱價錢未達底價，宣布收回物業。後來，第三被告趁該投標者離開後，又將物業拍賣，最終由首被告以400萬元投得，拍賣期間首、次及第三被告均以手機互相通知拍賣過程。

控方指稱，各被告安排拍賣期間，達成非法協議，使該物業終以400萬元賣給首被告，若其他人加入競投，就以不誠實手法欺騙他們。例如，第三被告的下屬曾向投標者訛稱，契約可能有問題不能獲按揭，勸退他們投標，更虛假地指稱投標者出價未達底價。

控方續指出，差餉物業估價署評定物業估值為450萬元，眾被告必然知道以400萬購入物業是偏低，而他們亦令拍賣會上投標者不能以405萬購得物業，構成串謀詐騙罪。

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