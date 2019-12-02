九成人不知一型糖尿患者會突尿牀　家長未察孩子病徵失治療良機 (19:20)

一型糖尿病病例只佔整體糖尿病病例不足一成。它是一種免疫疾病，多數在患者孩童與青少年期發病。當患者身體免疫系統攻擊胰臟，導致不能控制血中的葡萄糖含量，患者胰臟會完全停止分泌胰島素。患者需終生以胰島素針藥控制病情。

兒童糖尿協會及健康生活網站「healthyD」今年9月，向1156名市民派發問卷，了解港人對一型糖尿病的認知。調查發現，54%受訪者不知一型及二型糖尿病的分別，亦有34%受訪者認為一型糖尿病可以根治。

另外，近九成受訪者不知道突發性尿牀是一型糖尿病症狀之一，兒科專科醫生黃偉進醫生表示，尿牀、小便頻密等會出現在約八成一型糖尿病童身上，但不少家長以為只是行為問題，故錯失治療良機。

黃偉進說，2008至2017年間，本港有約四成病童確診一型糖尿病時，已出現酮酸中毒症，嚴重者會神智不清、昏迷甚至死亡；當兒童長時間沒尿牀，但突然再次尿牀，或日間失禁，應盡早求醫，驗尿找出箇中原因。

5歲的Sarah今年初確診一型糖尿病，母親何太表示，Sarah自2歲起沒有尿牀，但年初突然每晚尿牀，又大量喝水，「睡覺時也要抱着水瓶」。何太說求醫時女兒已出現輕微的酮酸中毒症，最後Sarah需住院3星期。現時何太要小心控制女兒飲食吸收的糖分和碳水化合物，「每一餐都要精打細算」。

由於女兒每天要注射2次胰島素，何太坦言在街上不方便，試過在餐廳為女兒打針時，侍應一直在身後盯着她們，「面對這些情況很生氣」。她希望社會對糖尿病患者有更多認識，又希望公眾場所有更多育嬰室，令患者可以在舒服又衛生的地方打針。

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