昨稱尖沙嘴放催淚彈有人擲煙霧餅　警今改稱有人掟磚玻璃樽 (18:40)

昨日（1日）下午在尖沙嘴的「毋忘初心大遊行」，其間警方施放催淚彈，警方一度稱是因有人投擲煙霧餅造成公眾恐慌；有記者問及當時人群中有老人家及小孩，警方仍使用催淚彈。警察公共關係科總警司郭嘉銓今（2日）回應，當時有示威者在尖沙嘴繞道的行車天橋掟磚及玻璃樽，警方因而施放催淚彈。惟稍後多名記者追問，警方昨日指有人投擲煙霧餅的說法是否屬實，郭嘉銓未有直接回應，表示無論是煙霧餅或磚頭，都會危害公眾安全。
行動部高級警司汪威遜進一步解釋時，反問為何當有老人家及小孩子在場，示威者仍要犯法，例如打爛交通燈，直指他們「教壞細路」。汪威遜又稱，在使用武力上，一旦有警員出現時就是使用武力的第一層。汪後來回應英語傳媒時再解釋，「I don't think good people should stay there（我不認為好的人應在該處逗留）」，又稱市民應盡快離開，應守法不應犯法，所以警方當時要用催淚彈。
昨晚旺角有示威者快閃堵路，其間防暴警截查約20名無戴口罩的年輕人。汪威遜指出，示威者並無特定服飾，在事件演變成暴力前有需要截查，是為確保公眾安全及秩序。警方昨晚截查行動中拘捕數人，在他們的身上搜出刀、汽油彈、士巴拿、槌等，最終發現11枚汽油彈，證明截查有效。
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