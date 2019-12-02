防暴警尖東站推跌婆婆　江永祥：非預期結果　涉事警手握警棍在胸前 (18:28)

持續半年的反修例風暴，平靜約一星期後，有團體昨（1日）在港九舉行集會及遊行。網上有片段顯示，昨日下午在尖東港鐵站有婆婆下跪後遭防暴警推跌，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥今（2日）在警方記者會中回應，當時警方正進行驅散行動，多次強調被指推跌婆婆的防暴警一直手握警棍在胸前，又說市民不應阻礙警方工作，他其後再回應稱，這不是警方預期的結果（unintended result），若執勤時被阻礙，警方或需採取必要行動去推開他們。
江永祥於英文問答時承認，根據影片，在婆婆跌倒前，該警員與她有身體接觸，他指出若阻礙警方執勤的人不理警告離開，「警方或需採取必要行動去推開他們（we may take necessary action to push them away）」。有記者追問當時涉事警員四周有很多地方可以走動，婆婆沒有阻礙他之嫌；江永祥未有就此回應。
江永祥表示，由6月至昨日共拘捕了5947人，年齡由11至83歲。在去過去周末，警方拘捕58人，年齡14至36歲。警方在周六施放3枚催淚彈、1發像膠子彈及1發海綿彈，昨日施效17枚催淚彈、7發像膠子彈及6發布袋彈。
另外，有商台記者上月16日凌晨於旺角採訪期間被防暴警驅趕及推撞，轉身離開時疑被射海綿彈。江永祥表示，西九龍總區正跟進案件，已向相關警員錄取口供，該警員於上周已復職，但他強調並非代表跟進工作完結。
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