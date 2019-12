防暴警尖東站推跌婆婆　江永祥：非預期結果　涉事警手握警棍在胸前 (18:28)

江永祥於英文問答時承認,根據影片,在婆婆跌倒前,該警員與她有身體接觸,他指出若阻礙警方執勤的人不理警告離開,「警方或需採取必要行動去推開他們(we may take necessary action to push them away)」。有記者追問當時涉事警員四周有很多地方可以走動,婆婆沒有阻礙他之嫌;江永祥未有就此回應。

江永祥表示,由6月至昨日共拘捕了5947人,年齡由11至83歲。在去過去周末,警方拘捕58人,年齡14至36歲。警方在周六施放3枚催淚彈、1發像膠子彈及1發海綿彈,昨日施效17枚催淚彈、7發像膠子彈及6發布袋彈。

另外,有商台記者上月16日凌晨於旺角採訪期間被防暴警驅趕及推撞,轉身離開時疑被射海綿彈。江永祥表示,西九龍總區正跟進案件,已向相關警員錄取口供,該警員於上周已復職,但他強調並非代表跟進工作完結。

