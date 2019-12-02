【石棺藏屍案】曾虛構證供望轉污點證人　第三被告：畀警察呃咗 (18:01)

被告依次為曾祥欣（現年30歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（現年27歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

張善恒接受次被告代表律師盤問。次被告代表律師指出，張善恒聲稱為爭取成為控方污點證人減輕罪責，在錄影會面時虛構證供，但只有他自己知道孰真孰假。張善恒直言證供「由陪審員判斷」，「真相大家都知，就唔需要法庭」。法官李瀚良要求他進一步解釋，張善恒說：「如果神審判時，神嘅審判一定正確，只可惜呢樣嘢喺現實唔會發生，先有法庭出現。」

次被告代表律師追問，張善恒在庭上作供前手持《聖經》宣誓，要在神面前講出真相，若他因在錄影會面虛構證供而成為污點證人，在庭上豈不是在神面前說謊。第三被告表示，「當時無諗」、「當時信主就唔會（說謊）」，並透露在2016年5月4日，即被捕及錄取錄影會面後才決志成為基督徒。

律師續問，為何信主後未有聯絡警方要求更改或再補錄影會面。張善恒憶述，警察初時告訴他，可透過懲教署保安組，聯絡警方傾談污點證人一事，其後該保安組隊目指他「白癡仔，畀警察呃咗」，後來一度交由母親交涉，最終「明知佢哋（警察）呃我，無搵佢哋，亦唔知有得撤回錄影會面」。

次被告的代表律師說，張善恒提起母親數度落淚，問是否在陪審員面前「博同情」。張善恒否認，並說：「唔係用呢樣嘢博同情。」

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