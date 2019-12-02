圖書館助理約女網友唱K　涉落藥迷魂非禮 (17:15)

控方開案陳辭指出，被告鄭棨語（28歲）是中學圖書館助理，他去年7月透過Instagram結識21歲事主X，訛稱自己是中文科教師，案發前兩次與X約會，曾企圖拖X的手及吻她，遭X拒絕。

直至去年9月2日，X再應被告邀約，前往九龍灣MegaBox商場唱卡拉OK，X事前向35歲男友Y透露此事。當晚被告與X進入K房後，各自點了一杯參蜜，X一度離開房間到外面自助餐取食物，折返房間後喝了一口參蜜。

X發現參蜜比平常苦，5分鐘後感頭暈不適，惟她繼續喝那杯參蜜。約20分鐘後，X感到疲憊不堪，腦海一片空白，被告卻突然坐近，上下其手非禮X。X曾大聲說「不要」，惟她無力反抗，終失去知覺。

女事主男友K場大堂等候撞破

Y當晚20次致電X不果，親自到卡拉OK大堂等候，約晚上11時看見被告攬着無法站立的X離開。Y尾隨兩人並拍攝，更在升降機中試圖捏X背部，X完全沒有反應，其間更跌倒地上，Y留意到X沒穿內褲。

此時，Y表明身分，被告表示曾與X喝酒，他發現X從廁所出來時內褲被褪到膝蓋處，被告才脫下X的內褲及將之放進她的袋內。X似半清醒下否認喝酒，惟她後來在廁所內穿回內褲時又不省人事，最終被送往醫院。

X的尿液樣本顯示，她尿液中沒有酒精，但含有喹硫平，以及安眠藥氟硝西泮及唑吡呾，可令人降低意識，促成性侵。而警方後來在被告辦公桌抽屜亦找到相關藥物，被告於去年9月3日被捕。案件聆訊繼續，X將出庭作供。

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