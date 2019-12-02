涉衝擊《國歌法》公聽會　眾志3人否認違特權法明年2月開審 (16:18)

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控方透露，預計審訊為期3日，將傳召6名立法會保安員及1名警員出庭作供，同時會採用3段錄像作舉證。

鄭家朗於散庭後表示，他們認為案發舉動不違反法治和公義，真正違反法治的是《國歌條例草案》本身。

3名答辯人分別為吳嘉兒（21歲、教大學生）、鄭家朗（19歲、樹仁學生）和何秀儀（21歲、城大畢業生），各被票控一罪，票控指出，3人分別於今年3月16日在立會綜合大樓2樓1號會議室內，違反《立法會權力及特權條例》第8(3)條所發出的行政指令，即《規限獲准進入立法會大樓的人士及其行為的行政指令》第11條，即他們在立法會會議廳範圍內逗留時未有遵守秩序，而該指令是用以規限任何人進入立法會會議議廳範圍或規限該些人等在立法會會議廳範圍內的行為。

何秀儀另被控一項普通擊襲罪名，控罪指她於同日同地襲擊許耀德。

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