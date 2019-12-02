解放軍限量版手表行賄銀行職員　退休後勤部隊女成員認罪還押候判 (14:04)

兩被告原為居於北京的韓先利（67歲）及馬振蓮（61歲），二人原同被控一項向代理人提供利益罪，二人案發時分別為滙霖的董事兼股東及獲授權簽署人。韓先利今不認罪，廉署不提證供起訴，獲撤銷控罪；馬振蓮承認控罪。

案情指出，二人2019年8月23日到匯豐銀行為公司開設商業戶口，匯豐職員接待時一度離開房間，馬振蓮當時把手表置於該職員桌下。隨後馬振蓮表示，其業務以數十億元計，故有另一資深職員加入。馬振蓮拿出水果予兩職員，兩職員拒絕。完成手續後，有關職員發現桌下有一手表，遂致電馬振蓮查詢，馬振蓮表示，該手表為送予他的心意，不會收回。馬振蓮之後頻繁致電匯豐職員，詢問開戶進度。9月13日，有關開戶申請失敗，匯豐以電郵通知兩人，惟電郵無效，馬振蓮於11月在關口被捕。

辯方求情時透露，馬振蓮是退休解防軍後勤部隊成員，涉案手表價值300至400港元，為解放軍限量版手表。辯方指出，馬振蓮不熟悉香港法律而犯案，署理主任裁判官嚴舜儀質疑，「內地可以咁做咩？」嚴官續說，電郵無效，被告亦稱戶口處理數以億元計資金，質疑戶口用作非法用途，辯方解釋，電郵無效或屬溝通誤會，馬振蓮一直以微信與職員聯絡。

辯方又說，送贈小禮物為北京人與朋友交往習慣，贈送手表為感謝該職員「花時間解釋」；涉案的為男職員，馬振蓮贈以女裝手表，可見她並非存心賄賂。嚴官指出，被告「與職員完全不認識，講唔上係朋友關係」。嚴官指出，即時監禁屬必須，下令把案押後至12月16日判刑，以索取醫療報告及背景報告，其間馬振蓮還押候判。

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