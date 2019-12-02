廣告界中環集會今起罷工5日　後續助黃店做宣傳 (13:23)

活動發言人、廣告創作總監姚冠東表示，反修例運動至今已6個月，很多同業被捕和受傷，廣告界已不能再忍，希望透過集會團結業界。他說，今日是首天罷工，後續行動會透過幫助黃色小店做宣傳，建立黃色經濟圈。他估計今日有約500人參與集會，上周向同業發網上問卷，收到960份回覆，八成人贊成罷工。

活動開始前廣告人蔡小姐表示，她從北角公司前來遮打花園集會，現未決定是否罷足5日工，但聽聞有同事已決定響應參與罷工。

從事廣告製作余小姐稱，上周得知廣告界發起罷工，已決定響應，全公司6名同事均會罷工5天。她指出，罷工5天在經濟上未必有大影響，但今次罷工是第一步，具象徵意義，冀鼓勵其他行業亦罷工。她說，自6月參加遊行，8月5日七區罷工，8月底參與製作文宣，她不滿政府未全面回應五大訴求。

另一廣告製作人曾小姐稱，早在11月11至15日已罷工，及後理工大學被警察圍堵的第二天亦罷工，她不滿721元朗事件，警察強攻中文大學、圍堵理大，昨日她在尖沙嘴遊行時又遇警察射催淚彈，她說警察濫暴、罔顧市民安全，但政府盲目支持警隊，她感到很無助，除了幫忙製作文宣，唯有罷工。她認為廣告界罷工5日，未必能動搖香港經濟，需要其他行業響應罷工，尤其金融業、保險業和公務員罷工，迫使政府回應市民訴求，因她認為政府最重視的是經濟發展。

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