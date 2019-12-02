理大生否認藏武器明年審　辯方稱被告遭插贓嫁禍 (13:40)

被告吳俊偉（22歲）為理大會計系三年級學生，被控於9月21日，在旺角彌敦道與太子道西交界的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即一個玻璃樽（樽口塞有一塊布）、一罐打火機燃料及一柄槌。

控方表示將傳召3位控方證人，包括政府化驗所專家證人，被告並無警誡供辭。辯方大律師郭憬憲透露，將爭議被告遭人插贓嫁禍，因為涉案玻璃樽上沒有驗出被告的指紋，「啲電油可能由外面揮發入去個樽到，未必係經被告接觸到」。

辯方提到，被告在警署被警員「打到眼腫」，强迫下揹著裝有涉案物品的背囊拍照，若控方將該照片呈堂，辯方會要求法庭剔除。控方回應，目前不會依賴相片作招認證據。

裁判官將案件排期在明年1月2日至3日審訊。被告被捕以來一直還押，今日沒有保釋申請，繼續還押。

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