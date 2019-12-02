林大輝：理大實驗室受破壞恐影響科研成果　獨立檢討委員會未能回應民意 (11:25)

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林大輝表示，自己在示威者佔據校園期間度日如年，擔心有人傷亡，獲警方交還校園後鬆一口氣。不過，他指出校內多個實驗室遭受破壞，可能有泄漏知識產權等問題，亦有實驗老鼠挨餓多日，未知對科研效果的影響，他預計盤點損失的工作下星期有結果。

至於復修費用，林大輝說，示威者針對的對象並非理大師生，而是「借場」向政府表達訴求，認為理大因為政府管治問題成為代罪羔羊，要校方承擔修復費用是於理不合，政治問題要大學「找數」亦説不過去，政府應該承擔有關費用。

被問到成立獨立檢討委員會的成效，林大輝指出，民意十分清楚，相信政府「成立獨立檢討委員會」與「修例已壽終正寢」的說法一樣，都是頂不住民意。他說，反修例事件已持續半年，政府應該思考是否仍要堅持獨立檢討委員會。

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