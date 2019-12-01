【黃埔衝突】黃埔站出口被縱火　警放催淚彈胡椒球　一男臉受傷 (23:59)

【23:59】黃埔一帶馬路已不見有示威者，防暴警在較早前被縱火的黃埔站出入口附近設防線。

【23:14】警方撤離後，有示威者破壞於黃埔站外的中國移動店舖大閘，並向內倒水。

另外，黃埔站其中一個出入口閘外被縱火。警方其後到場，將火救熄。

【22:10】有示威者於紅磡道投擲汽油彈，防暴警施放催淚彈及橡膠子彈驅散。

【22:01】有人在黃埔花園平台與防暴警對罵，稱「黃埔唔歡迎你，請你立即離開」，防暴警則指有人用激光筆射向警方。

【21:48】防暴警舉藍旗沿德民街推進至紅磡道十字路口，其後舉黑旗，施放最少6枚催淚彈，驅散紅磡道的示威者。

【21:11】示威者破壞紅磡道近黃埔站的交通燈。

【21:05】警方表示，晚上8時許，蒙面暴徒在黃埔肆意破壞，有人以雜物堵塞紅磡道、德民街等馬路，又進入商店破壞。警方警告暴徒立即停止違法行為，警方會採取驅散及拘捕行動。

【20:36】3名女示威者於水務署大環海水抽水站外被制服，防暴警開着強光電筒阻擋傳媒拍攝。

【20:25】警方於黃埔天地對出開胡椒球槍，一名男子右邊臉顴骨疑中彈受傷，由救護人員治理。

【20:14】大批防暴警再次回到紅磡道一帶，速龍小隊亦到場增援，制服一名戴口罩及穿灰白色外套男子。

【20:05】示威者到黃埔天地聚寶坊的吉野家，破壞店內枱凳等設備，另亦破壞優品360及元氣壽司。

【20:02】有蒙面黑衣示威者於紅磡道用雪糕筒及磚頭堵路，紅磡道及德安街有車調頭。另有一批示威者破壞港鐵黃埔站，A出口灑水系統被啟動，消防員到場。

【19:50】在黃埔時尚坊，有示威者表示「誠哥嘅，畀下面」，意指商場由李嘉誠集團擁有，不要破壞。較早前於紅磡道的防暴警上警車撤走。

【19:42】大批市民今日（12月1日）晚上6時許於黃埔紅磡道與德安街交界聚集，防暴警到場指市民非法集結，先後舉起藍旗及黑旗，約7時半防暴警施放多枚催淚彈。

傍晚約6時許，一批防暴警進入黃埔花園平台，制服至少一人。晚上7時許，黃埔西區議員鄺葆賢到場，要求其中一隊在德安街的防暴警退後防線。

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