12．1九龍遊行　隊頭下午4時抵紅館　人群走出梳士巴利道 (16:24)

【16:19】本報記者所見，尖沙嘴一帶大部分防暴警身上均有藍色行動呼號，部分便衣警身上戰術背心則沒有。

【16:05】遊行隊頭抵達紅館，高叫「12月8日維園見」。岑子杰表示，不接受特首林鄭月娥成立「獨立檢討委員會」。

有遊行市民走出千禧新世界香港酒店對出梳士巴利道，在該處的防暴警促示威者繼續前進。有中年遊行市民上前指罵警察，被年輕遊行市民勸止。

【15:53】有遊行市民走出尖沙嘴彌敦道，防暴警一度舉起藍旗。

【15:40】遊行隊伍繼續沿梳士巴利道行人路前進，數名防暴警在馬路旁戒備，引起遊行市民不滿，有人大叫要求警察「上返行人路」。在K11 MUSEA商場外的隊伍，與由社民連岑子杰及梁國雄帶領的隊伍會合。10月遇襲受傷的岑子杰，今日撐着一支拐杖參與遊行。

【15:25】遊行隊頭一度「鬧雙胞」，一批市民隨原定路線行至梳士巴利道，另一批市民則沿星光大道走至K11 MUSEA商場。其中一名帶領隊頭的人表示，原應他人呼籲在星光大道一帶退後，但有其他參加者誤會而提早起步。他們致電遊行發起人溝通後，現正前往梳士巴利道會合。

【15:20】民間發起今午（12月1日）「毋忘初心大遊行」，由尖沙嘴鐘樓對開空地遊行至紅館，重申五大訴求。下午近3時，尖沙嘴鐘樓一帶有大批市民聚集，大部分人穿黑衣及戴口罩，亦有人沒遮蓋面容，遊行隊伍約3時提早沿尖沙嘴海旁出發。

在尖沙嘴鐘樓聚集的人高叫「五大訴求 缺一不可」、「解散警隊 刻不容緩」等口號，現場亦有音響設備播放歌曲《願榮光歸香港》。此外，香港紅十字會在鐘樓設置急救站，紅十字會成員表示，今日派出13名急救人員及兩名職員於遊行路線沿途協助市民。

尖東市政局百周年紀念花園附近停泊多輛衝鋒車，有防暴警於尖東天橋上戒備。

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