300人遊行赴美領事館　感謝特朗普簽署《香港人權與民主法案》 (14:43)

【14:17】美國總統特朗普上周簽署《香港人權與民主法案》，「香港自治行動」今午（12月1日）發起遊行，感謝美國保護香港，由中環遮打花園出發，遊行至美國駐港總領事館。逾300人出席參加，有人表示要感謝特朗普，相信美方通過法案對港府及中央構成壓力。

中環遮打花園集會開始前，眾人為反修例運動犧牲者默哀一分鐘。多名旗手揮動美國國旗，旗手之一、19歲大專生吳先生表示，今日3個遊行罕有獲警方發出不反對通知書，相信或與法案通過及泛民在區選大勝有關，認為令政府「收斂咗」。他形容通過法案是「小勝利」 ，但只屬反修例運動的支線，五大訴求才是主線，「完成咗（爭取法案通過）係開心，但好快就返回現實」。

吳先生指出，法案對香港或反修例運動形勢的影響，將視乎法案具體內容及中美關係未來如何變化，但認為中央政府不斷發聲明回應及譴責，「反映佢哋真係幾驚」。他期望會制裁主要負責修訂《逃犯條例》的官員包括特首林鄭月娥、保安局長李家超及律政司長鄭若驊，以及建制派立法會議員。

另一出席者劉先生表示，國際戰線在今次運動非常重要，感謝特朗普簽署法案，認為法案會對港府構成壓力，希望令港府「無咁離譜」。他認為法案也對中央構成壓力，因為其他國家可能會跟隨步伐，中國不能與眾多國家為敵，冀未來香港情況會好轉。

13歲中二生黃小姐表示，參與集會是希望感謝特朗普簽署法案，認為其他國家可能會跟隨相關做法，希望林鄭月娥等政府高官及立法會議員何君堯等，會被法案制裁。

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