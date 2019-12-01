【交通消息．巴士】九巴8A、8P線暫停服務 (20:40)

臨時改道包括：

5D – 不停德民街至崇潔街各站

11X – 往上秀茂坪方向不停民泰街至崇潔街各站

12A – 循環線運作，往黃埔花園方向不停觀音街至黃埔花園總站各站，往荃威花園方向不停黃埔花園總站至紅磡南道各站

30X – 循環線運作，往黃埔花園方向不停觀音街至黃埔花園總站各站，往荃威花園方向不停黃埔花園總站至紅磡南道各站

85X – 往紅磡方向不停德民街，臨時巴士站設於寶其利街

115 – 往港島方向不停德民街至機利士南路各站，臨時巴士站設於獲嘉道；往九龍方向不停機利士南路至崇潔街各站，臨時巴士站設於觀音街

297 – 往紅磡方向不停德民街，臨時巴士站設於寶其利街

【13:21】運輸署今日（12月1日）公布，新界區巴士線87K、87S、272A、272K、289K暫停服務；九龍或新界區巴士線73X、74D、213M、272S、274P、B5服務有調整，其餘巴士線服務正常。

九巴提供特別服務來往大學站及科學園，包括來往白石角及大圍站的82D、來往大埔墟站及烏溪沙站的274S巴士線。

城巴B5線今日由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分别為下午11時15分及翌日（12月2日）凌晨12時15分。