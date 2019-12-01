「孩子不要催淚彈」親子集會遊行　促政府正視濫用催淚彈問題 (13:10)

遊行集會由社工江承昌及謝麗敏發起，獲警方發出不反對通知書，冀向政府和社會表達家長對孩子健康受催淚彈影響的擔憂。江承昌表示，希望停止警方施放催淚彈，「已經放左半年催淚彈，社會有無平靜過？」促請政府用智慧解決社會問題，並希望政府化驗催淚彈成分。他敦促特首林鄭月娥處理催淚彈善後問題，如清潔公園及街道，「這非政見問題，不是藍與黃的問題，是香港人健康、生與死的問題」。

不少家長偕年幼子女出席集會，並手持黃色氣球。逾200人沿途呼叫「孩子不要催淚彈，無毒公園我要玩」、「no more tear gas」等口號，遊行至政總公民廣場外時，多名小孩將標語及圖畫貼在鐵欄外，向特首林鄭月娥表達訴求，遊行在上午11時半結束。

育有兩名子女的陳太，家住大角嘴，附近衝突頻繁。上月18日，她到旺角彌敦道時遇上警方施放催淚彈，事後胸口與背部出現紅疹，需要求醫，並服用類固醇一周。她自言「皮膚好靚」，以往從未試過出疹，相信與催淚彈有關。

陳太表示，除擔心催淚彈影響小孩成長，亦擔憂催淚彈污染食物，不敢到果欄買生果，改到超市買。其12歲兒子曾問她「香港是伊拉克嗎？仲住唔住到？」她促請警方「不要再成日用生化武器」，「克制一點，試想想如果是你們的子女（受催淚彈影響）」。陳太和5歲半女兒Aimee自製紙牌表達訴求，Aimee表示「希望警察不要再放催淚彈」。

家長胡小姐表示，出席集會是希望發聲，「希望不要再放僱淚彈及使用過度武力」，擔憂會對生育及環保有影響。她住在九龍，附近經常有示威，在家中會聞到催淚煙氣味，其中一個小孩事後曾肚瀉、流鼻血及出風癩。她帶小孩求醫，但醫生不肯定病因，「但我不會扼殺這個可能」，認為或與催淚彈有關。

逃犯條例 相關報道︰

批美簽署人權法案 人民日報︰美式人權民主極度虛偽 操弄雙重標準

聯合國人權專員巴切萊特促調查港警濫暴指控 中方批干涉內政

今3遊行獲批 主辦者料和平 警紅隧戒備 消息：倘平靜擬准民陣下周申請

稱如喪屍遊戲 人人想走互相猜疑 理大逃脫者：盡見人性 不放棄「發夢」