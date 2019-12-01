鄧炳強：1000退休警料12月內履職 (12:54)

稱旺角放催淚煙因警車遭擲汽油彈

昨晚（11月30日）有市民在太子站外紀念831事件發生3個月，其後太子、旺角現衝突，警方深夜施放催淚煙。鄧炳強指出，過去兩周社會大致平靜，惟旺角昨晚再有暴徒堵路、縱火，有人以渠蓋襲擊清除路障的人，斥該些行為「分分鐘會攞命」。他說，昨晚有警車遭汽油彈擲中，才在無辦法下施放3個催淚煙。

鄧炳強表示，明白催淚煙對市民有影響，但警方面對汽油彈等致命攻擊才用相應武力應對，認為警員或為自身安全有少許躁動，情況可理解。他說，基於行動原因，催淚彈成分不便公開。

警方上月11日在葵芳驅散示威者時，有交通警駕駛電單車三度衝向人群。鄧炳強稱，涉事警員休假後已復工，事件仍在調查。

警評估本周社會狀況 再定民陣12．8遊行申請

民陣就12月8日遊行申請不反對通知書，鄧炳強說警方會作風險評估，並要視乎本周社會狀況再決定。

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