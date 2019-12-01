旺角再釀衝突　鄧炳強：警車遭汽油彈擲中才施催淚煙 (12:54)

鄧炳強強調，警方執法有底線，但昨晚有警車遭汽油彈擲中，才在無辦法下施放3個催淚煙。他表示，明白催淚煙對市民有影響，但警方面對汽油彈等致命攻擊，無法不用相應武力應對；又說警員有時可能會為自身安全而有少許躁動，認為情況可以理解。

鄧炳強出席節目後會見傳媒，表明基於行動原因，催淚彈的成分不便公開；警方亦會調查個別警員行為不當的投訴，如事件涉刑事，詳情於案件提上法庭時會再作披露。至於12月8日民陣申請的遊行不反對通知書，他說警方會作風險評估，並要視乎本周社會狀况再決定。

被問及是否支持成立獨立調查委員會，鄧炳強稱，認為監警會比較熟悉警隊運作，調查有關警方的指控有經驗，故是針對警方調查的最好渠道。他亦認為，特首林鄭月娥提出成立獨立檢討委員會是好事，如果社會上有人將調查變成針對警方的工具，會煽動對警察的仇恨，做法不公義。

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