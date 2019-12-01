聯合國人權專員巴切萊特促調查港警濫暴指控　中方批干涉內政 (09:12)

陳亞歐在文中表示，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。

他稱，特首林鄭月娥和她的團隊以開放態度與民眾接觸、溝通，與民眾進行了一百多場對話交流，真正破壞這些對話努力的是激進暴力犯罪分子和「反中亂港」勢力。

他亦指，激進分子肆無忌憚地實施暴力犯罪，這不是表達訴求，而是赤裸裸的「政治恐嚇」、「政治要挾」，目的是搞亂香港、癱瘓特區政府，進而奪取特區管治權，使「一國兩制」名存實亡。

陳亞歐批評巴切萊特的文章公然干涉中國內政，向特區政府和警方施壓，只會助長暴亂分子氣焰，甚至鼓勵他們採取更加激進暴力的行為，敦促人權事務高級專員辦公室認清香港激進暴力分子的本質，停止發表不負責任的錯誤言論，不以任何形式干預香港事務。

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