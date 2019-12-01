【交通消息．港鐵】黃埔站今晚關閉　各線明日起回復正常服務時間 (20:30)

另外，港鐵周一（12月2日）起，各鐵路線、輕鐵及港鐵巴士會回復正常服務時間。

大學站損毁嚴重，仍要關閉一段時間復修。東鐵線紅磡至羅湖站及紅磡至落馬洲站，繁忙時間列車服務分別由5至10分鐘及15分鐘一班車，提升至3.5至7分鐘及12分鐘一班車。東鐵線整體額外行車時間會由現時的5至10分鐘縮減至4至8分鐘。

【11:24】港鐵表示，今天賽馬日，東鐵線來回方向列車恢復途經馬場站。

【08:21】港鐵經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，今日（12月1日）港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士，服務將於晚上11時30分結束。

大學站仍然關閉，列車不停該站。個別車站的出入口亦會暫時關閉。

輕鐵方面，由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵761P線在天水圍區由天逸改經濕地公園、天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。

751線不經翠湖及友愛站。在天水圍區由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站。

614P線前往兆康站方向由614線替代。

615P線前往屯門碼頭站方向由615線替代。

614線在屯門區由市中心改經屯門、河田、屯門醫院站並返回元朗方向。

其他路線維持不變。所有路線維持15至25分鐘一班。

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