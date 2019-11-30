黃大仙「25比0」區選祝捷會　市民切燒豬　22當選人出席 (23:09)

【23:09】警方表示，黃大仙集會高峰人數有500人。

【22:01】大會宣布今晚祝捷會結束，呼籲市民參與明日（12月1日）的遊行。集會完結前，參加者再次合唱《願榮光歸香港》，並大叫「光復香港 時代革命」、「香港人報仇」等口號，又高呼「（明日）3點鐘尖嘴見」後陸續散去。

【21:42】今晚有數百人參與祝捷會，眾人先為所有在抗爭中喪生或受傷的示威者及其家人默禱1分鐘，再播放《願榮光歸香港》，參與者邊唱邊舉起代表五大訴求的「五」字手勢。現場氣氛熱烈，歡呼聲不絕。眾人其後排隊分燒豬，現場播放強勁音樂，包括徐小鳳《喜氣洋洋》等。

有份發起祝捷會的「黃大仙連儂牆」fb專頁管理員表示，市民在過去數月的抗爭中一直輸，今次民主派於全港取得385個區議會議席，「大大巴打埋去」，顯示香港人值得有自由民主。他說，黃大仙全數民主派當選，值得開心，也讓街坊有機會相聚抒發情緒，但呼籲同時要記得在抗爭中受傷的人，希望黃大仙街坊努力改變未來。

22名當選區議員參與活動，翠竹及鵬程區當選人尤漢邦指出，「抗爭不是為了選舉，但選舉是為了抗爭」。瓊富區當選人莫嘉嫻說，有街坊曾表示「我唔係投畀你，呢票為香港而投」，她希望市民不要遺忘「藍絲」選民，要用自己能力讓他們由藍變黃，使全部港人投下不滿政府一票。

黃大仙居民黎小姐認為，區選大勝能推進抗爭運動，不會令社會運動平息。她期望區議員能協助聯絡社區，為運動增加力量。另有黃大仙街坊上台稱，曾在3屆區議會選舉中投票，今次是首次成功選到非建制派，稱過去被朋友問及其選區的區議員是誰時，總會覺得「好無面」，因不想說是工聯會議員，對今屆結果感高興。

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