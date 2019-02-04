【831事件3個月】旺角示威者向警車擲汽油彈　警放催淚煙 (23:53)

12月1日報道：大批防暴警太子旺角戒備

【23:48】在旺角亞皆老街及彌敦道，有示威者向警車擲汽油彈，警方施放催淚煙。

【23:42】防暴警從太子向旺角方向驅散示威者。旺角站有一個出入口起火。

【23:01】有示威者坐在始創中心外的彌敦道南行線，車輛調頭駛走。數分鐘後多部警車駛至，示威者離開馬路，警員下車清理路障。在場市民唱《肥媽有話兒》。

【22:47】有人以激光筆照射旺角警署。3部警車駛至彌敦道及太子道西交界，十多名警員下車清理路障，並再舉藍旗警告。之後再有數十名防暴警到場。

【22:41】旺角警署外的防暴警撤走，部分警員登上警車沿彌敦道離去，部分警員則步入警署。市民隨即再走到太子站外放下鮮花，有人走出彌敦道，以及在太子道西再以雜物設路障。

【22:32】旺角警署、太子站外氣氛再度緊張。在旺角警署對面的彌敦道行人路，一名男子與防暴警爭執，一名警員問男子是否參與非法集結，男子回應稱自己要「過對面」後，在警員半推半就下橫過馬路，走到旺角警署外後自行離去。

【22:30】港鐵表示，由於太子站外有突發情況，該站個別出入口已關閉。現時列車服務維持正常。

另外，有警員在旺角警署內高處再舉藍旗警告。

【21:21】少女臉疑中胡椒球

一名少女臉部疑中胡椒球，在砵蘭街後巷倒地。

【21:18】警員驅趕人群返回行人路，彌敦道及太子道西恢復通車。

【21:12】有警員向砵蘭街發射胡椒球。

【21:08】防暴警到場，在太子道西一度舉起藍旗警告。有警員向在場記者舉起胡椒噴霧及胡椒球發射器。

【20:30】有黑衣人在太子站C1出口用磨機將閘的鎖頭磨壞，其後將C1及C2出口的閘關上，並用索帶鎖上。約10分鐘後，有黑衣人搬出雜物，開始堵塞太子道西及彌敦道。

【20:14】晚上7時半，約10多名防暴警到場包圍太子站出口，並清走地上的花及蠟燭，然後放進兩個黑色膠袋後帶返警署。

現場有市民表示，防暴警已經到場清理3次。警員離開後，市民再次聚集，並返回港鐵站獻花。近晚上8時，現場有近百人聚集。

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