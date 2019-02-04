【Emily Online】用區議員人工請落選黨員？李慧琼：努力留人才 (20:00)

Emily問李慧琼係咪有計劃經濟支持落選黨員至4年後區選，定係明年立法會選舉，同埋點樣籌得呢筆錢，李回覆區選之後收到好多好友提出意見，唔少「表示願意支持我們」，民建聯努力留住人才。

除咗民建聯，工聯會、經民聯都有類似計劃。工聯會會長吳秋北話，佢哋都有20幾個成員連任失敗，工聯會重視落選嘅區議員同社區幹事，形容佢哋都係工聯會寶貴資產，會盡一切可能方法留住佢哋。至於係咪出區議員人工留人，吳秋北就話要先計一計負擔，未有明確薪津方案，而且「難向商界揼心口，因為工聯會同商界天生立場唔同」。

據了解，經民聯領導層都有傾過點樣留住人才，但𠵱家仲未知有幾多人想繼續留低做地區工作；係咪用區議員人工請，就要睇唔同人背景同資歷。

新一屆區議員月薪33,950元，單計薪酬支出，如果民建聯要請晒160個落選黨員，每年就要用6000幾萬；只係請番競逐連任但落選嘅86人，每年都要3000幾萬。