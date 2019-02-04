【Emily Online】用區議員人工請落選黨員？李慧琼：努力留人才 (20:00)

民建聯今屆區議會選舉經歷比2003年更慘淡一仗，派出181人參選，得21人當選，落選黨員中有86人競逐連任失敗。民記喺區議會所佔議席大幅縮水，政圈關注落選嘅人何去何從，以至該黨明年立法會選舉樁腳等。有網媒報道民建聯會用區議員嘅薪金水平，自資或情商友好政團請番晒落選嘅黨員，民建聯主席李慧琼回覆Emily查詢話「我們在努力把人才留下」，其他細節等成熟之後先話畀大家知。經民聯、工聯會都傾緊類似計劃。
Emily問李慧琼係咪有計劃經濟支持落選黨員至4年後區選，定係明年立法會選舉，同埋點樣籌得呢筆錢，李回覆區選之後收到好多好友提出意見，唔少「表示願意支持我們」，民建聯努力留住人才。
除咗民建聯，工聯會、經民聯都有類似計劃。工聯會會長吳秋北話，佢哋都有20幾個成員連任失敗，工聯會重視落選嘅區議員同社區幹事，形容佢哋都係工聯會寶貴資產，會盡一切可能方法留住佢哋。至於係咪出區議員人工留人，吳秋北就話要先計一計負擔，未有明確薪津方案，而且「難向商界揼心口，因為工聯會同商界天生立場唔同」。
據了解，經民聯領導層都有傾過點樣留住人才，但𠵱家仲未知有幾多人想繼續留低做地區工作；係咪用區議員人工請，就要睇唔同人背景同資歷。
新一屆區議員月薪33,950元，單計薪酬支出，如果民建聯要請晒160個落選黨員，每年就要用6000幾萬；只係請番競逐連任但落選嘅86人，每年都要3000幾萬。
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