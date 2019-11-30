銀髮族中學生遮打花園集會　老幼牽手表明永不割席【多圖】 (16:55)

【16:52】大會宣布集會完結，銀髮族代表譚國新指出，今日集會有約3500人出席。

【16:05】身兼司儀的銀髮族代表譚國新及中學生小白和Sylvia，在集會開始前手牽手，表明「永不割席」。下午2時遮打花園聚集過百人，不少老人家自備小椅子，年輕人大多戴上口罩，有人在遮打花園的簷篷上揮舞「光復香港」旗幟。

中學生：毁交通燈縱火為向政府施壓

譚國新問年輕人為何要破壞交通設施，Sylvia稱，示威者破壞交通燈、縱火，是為了透過行為向政府施壓，逼政府回應訴求。小白表示，知道不少老人大感不便，希望年輕人多主動協助老人家。集會其後讓參加者上台發言，有年輕人上台分享後，台下有婆婆微笑着大叫「多謝你啊，年輕人」，又有老人帶領參席者大叫「光復香港，時代革命」。

自稱較勇武、17歲的W（化名）認為，銀髮族比想像中偉大，他引述教師曾向他說「如果我後生啲我都會勇武」，這句說話令他難忘。他說，曾在一次衝突上看到「守護孩子」團隊大喝警察勿向年輕人用武力，他深受感動，「佢哋真係好偉大」。W又叫政府「死心」，明言「不會和任何人割席」。

13歲參加者稱教父親看中立報道

同為13歲咖哩和阿豬（化名）自言「可以和就會和」，但也會在示威中協助設路障，「走得較前」。咖哩表示，不希望老人要為自由民主站出來。阿豬說，因反修例運動對銀髮族改觀，「不知老人也會為年輕人企咁前，好感動」；他的爸爸偏藍，於是教爸爸用Instagram，亦叫爸爸看較中立報道，現在爸爸已變得較「綠」、較中立。

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