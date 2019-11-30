港聞

12．1港島九龍三遊行　同獲不反對通知書 (15:16)

有網民發起明日（12月1日）3個遊行及集會，分別在港島中環愛丁堡廣場、遮打花園，以及九龍尖沙嘴至紅磡，全部獲警方發出不反對通知書，警方要求遊行隊伍在有需要時讓路予車輛。

明日最早的「孩子不要催淚煙」遊行及集會，明早10時至10時45分在中環愛丁堡廣場大會堂低座對出空地進行集會，然後經龍和道、添馬公園、夏慤道天橋等，遊行至政府總部東翼前地（公民廣場）外添美道西面行人路的指定公眾活動區。不反對通知書時間至中午12時結束。

「香港自治行動」組織舉辦的「感謝美國保護香港大遊行」，明日中午12時半在中環遮打花園集會，遊行1時半開始，經金鐘道、花園道、下亞厘畢道遊行到美國駐港總領事館，再經雪廠街、皇后大道中、德輔道中返回遮打花園。不反對通知書至下午4時完結。

九龍「毋忘初心大遊行」明午4時開始，由尖沙嘴鐘樓對開空地，沿梳士巴利道，經尖沙嘴海濱花園遊行至紅館。不反對通知書時間至下午6時結束。

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