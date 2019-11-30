餐廳股東涉又一城衝突中助他人逃走　被控襲警等明年1月再訊 (14:06)

被告韋穎恆（35歲）被控於本年11月10日，在又一城L1層19A號舖「千両」外，襲擊4名警員，所有警員匿名。被告另被控同日同地意圖妨害司法公正而作出一連串妨礙司法公正傾向的作為，即襲擊及阻礙當時正看守兩名因涉刑事毁壞而被捕者的警員，意圖令二人逃離警方羈押。

據了解，有網上討論區曾號召當日到商場示威，警方派員到場，其間發現一男一女用噴漆塗污大閘，以及損壞電表箱。警方後來制服二人，將他們鎖上手銬，但遭其他人包圍。警員要求增援時，被告與其他人到場聲稱「救人」和襲擊警員，令兩名被捕人逃離現場。警方後來在現場重新拘捕男被捕人。

被告離開期間，涉襲擊另一到場增援的警員，並成功逃離現場。警方後來憑閉路電視，以及被告當日用私家車出入的情況追查，於昨日拘捕被告。相關閉路電視截圖顯示，被告曾揮拳和踢向警員。

案件押後至明年1月10日再訊，以待警方作進一步調查，包括索取閉路電視和進行認人手續，被告的保釋申請被拒，須還押候訊。

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