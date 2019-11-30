鄧振強：失去愛與良知社會必崩壞　籲勿再說放棄年輕人 (12:17)

鄧振強表示，回想當日理工大學被圍困時，很多校長收到家長和學生的求救信息，大家都憂心忡忡。一群校長和教師幾經波折後終能進入理大，要勸年輕人離開並不易，在年輕人最艱難的時刻，老師必須站在他們身邊。縱使有人批評勸服年輕人離開的行動是「送頭」，亦有人指摘是包庇與縱容年輕人，但最終也能為理大的困局找到出路。

他指出，香港人今年面對一場本地史上持續時間最長的社會事件，大家只見街頭衝突不斷升溫，看到愈來愈多的暴力及互相指摘。不單只是年輕人，成年人也一樣，大家都陷入互相煽動、仇恨、傷害的循環中而不能自拔，而仇恨只會令社會走向衰敗。

他說，不只是學校，社會的各類組織、商業機構和政府部門都必須建基於愛與良知，失去愛與良知，社會必然崩壞。無論今天的香港有多撕裂和仇恨，他依然相信，只要大家本着愛和良知，市民可以齊心為我城尋找出路。

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