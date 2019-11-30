楊潤雄：押後理大圖書館擴建撥款申請是因未知損毁程度 (11:23)

楊潤雄表示，理大事件中沒人嚴重受傷，形容是讓人安心的結局，是社會上不同的人、政府及警方一同努力的成果。而事件對專上界別有一定影響，除硬件上有損失，教授來港教學或會有更多考慮，教育局會主動聯絡個別大學提供協助。

對於政府近期在立法會財委會抽起多項涉及大學的撥款申請，他稱，社會有聲音指是否教育出現問題令學生參與社會運動，以及質疑大學管理層管治能力，因此食衛局抽起港大及中大的醫療項目撥款，花多點時間向議員作解說是合理的。

楊潤雄今早亦出席商台節目，他表示在處理大學校園保安上，大學應對政府制度及警方有信心，認為大學未來可再與警方及教育局商討日後的保安、巡查、宿舍管理及危險品儲存等做法。

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