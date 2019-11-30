山竹塌樹化身鹽田梓藝術品　教堂村校變微縮模型 (11:30)

位於西貢小島的鹽田梓村，對外交通依賴來往西貢市碼頭的街渡，船程約15分鐘。甫下船，碼頭上的一片彩虹顏色風鈴裝置映入眼簾。作品呈波浪形，參考鹽田梓的地勢，以竹、不鏽鋼等不同物料造成。作品鼓勵互動，伸手一碰，清脆悅耳的聲音讓人心境平靜起來。設計師鄭志明表示，作品由一衆建築系學生構思，因碼頭是村民出入小島必經之點，作品名稱取名「歸家」，也是有此寓意。

鹽田梓依山伴水，從碼頭往前走，有一個名為「流波‧行雲」的大型木頭裝置。驟眼看去，裝置以多塊平面木頭砌成曲線形態，似山脊線，又似波浪。藝術家黃卓健表示，超強颱風山竹去年吹倒了村內3棵古老大樹，包括芒果樹、大葉合歡及朴樹。他找來工人把樹木運出去，砍開共30大塊，經過加工後再運回村。鹽田梓村長陳忠賢笑說，每塊木頭都「有血有汗」。

現在裝置宛如一張大櫈，黃卓健說裝置可坐也可躺。他解釋，鹽田梓男村民均為漁民，每次上岸回家都會感恩，會摸一摸岸上的石墩；此作品放置在石墩上，也訴說着居民世代與風高浪急大自然搏鬥的故事。

鹽田梓不少村屋都已被荒廢，沿着山路一直走，偶爾能在村屋處看到玻璃畫，令無人居住的建築增添色彩及生氣。藝術家姜立如說，從村民口中得知不少昔日鹽田梓的故事，例如收割莊稼、嫁娶習俗等，故將他們的故事放入玻璃畫。

在村內參觀完畢，乘街渡回西貢，還有一個像真度極高、1比87的鹽田梓模型。模型展示了鹽田梓的天主堂、村校及天主教「聖體出遊」儀式。藝術家安泰說，為打造這個模型，他一共花了近500小時，多次到鹽田梓爬上建築物，逐一量度每個部分、每個字的大小。為求令作品更有溫度，他用了鹽田梓的泥土及植物鋪設模型的土地。

鹽田梓藝術節展期由今日起至12月29日，設免費導賞團，所有周末團已額滿。旅遊事務助理專員周韻琴表示，鹽田梓藝術節希望能提供「六感」體驗，除五官外，最後一感則是「感恩」。她又指出，雖然島上並沒有價值數百萬元的藝術品，但盼通過藝術，能帶領大家欣賞村內的文化、歷史、宗教，以及人情味。

記者：黃心悅