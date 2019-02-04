200市民英領館聲援鄭文傑　促英國保護持BNO港人 (21:10)

集會參加者站滿英領館外，高呼「We are all Simon；Equal Rights for BNO now」、「光復香港 時代革命」等，人潮一度佔據一條行車線。

集會發言人Dawn表示，鄭文傑於8月任職英領館期間到內地公幹被捕，事後接受訪問時說出被拘留過程。Dawn指出，鄭文傑當時為英國總領事館職員，但英方沒有為鄭提供足夠保護；事件並顯示英國沒保護持BNO的港人，而《中英聯合聲明》亦只流於「聲明」，無實際行動。她又認為，英國應效法美國，訂立類似的《香港人權與民主法案》。

集會聲明指出，鄭文傑被內地政府拘留時受折磨情况只是冰山一角，認為英政府要調查及介入這明顯違反中英聯合聲明的情况。聲明續表示，將來港人或會如銅鑼灣書店的李波般「被消失」，認為英國應在港人淪為政治難民前，擴闊BNO持有人的公民權。

集會參加者向英國駐港領事館副總領事Nicholas Heath遞交請願信，重申訴求後，Heath表示會把訴求轉達倫敦。其後參加者高叫口號走到金鐘後散去。

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