香港藝術館明日重開　空間增四成　訪客須網上預約 (18:40)

「觀景．景觀——從泰納到霍克尼」將展出76件英國泰特美術館館藏，包括英國風景畫巨擘泰納與康斯塔伯的畫作，以及當代藝術大師大衛霍克最大型油畫。回歸本地，則有《香港經驗．香港實驗》、《原典變奏——香港視點》展覽，展出不同年代本地藝術家作品，富本土情懷。

藝術館一樓設「小題大作——香港藝術館故事」，藉作品故事訴說香港藝術軌迹。甫入展覽廳，看着沿途展品，不時有字句投射在地面與牆壁上，其中中國著名畫家吳冠中的經典水墨畫《雙燕》，燈光投射出兩隻燕子，在畫作上方飛舞。

此外，今年適逢中國畫家吳冠中誕辰一百周年，藝術館設立「從糞筐到餐車——吳冠中誕辰100周年展」，展出逾百展品，包括吳冠中及其家人捐贈的畫作，如《都市之夜》、《水巷》。

藝術館總館長莫家詠表示，擴建後展覽空間增加四成，展覽廳由7個增至12個，暫未有估算日後參觀人數。被問到會否擔心受近日社會事件影響，她說已增加保安安排，如入場人士需經X光掃描器安檢，料會運行一段時間。

市民可免費入場，特展則需付費參觀。有別於以往，藝術館採用分段式入場，以安排參觀者平均分佈，訪客需要網上預約參觀，登記入場證，便可保證在該時段進場。市民也可即場登記參觀，但要視乎當時人流。

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