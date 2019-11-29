【11．29理大】解封首日校外疑有便衣警　學生校董籲「放過理大」 (18:24)

校方稱，估計下學期會能如期復課；但李傲然在校園觀察後，指仍有大量雜物散落地上，設施損壞及環境惡劣，修復需時，認為如期復課有困難，亦擔憂事件對校友、教職員以至學生或會帶來心理上創傷，關注如期復課的話學生能否正常繼續學業及會否出現創傷後遺症，認為校方不應太早承諾如期開課，延至農曆新年後開課會較好。

李傲然又表示，理大保安安排完善、校方有足夠能力處理事件，加上校方多次向警方提出接管校園，經多次斡旋，警方仍以安全為由拒絕，至今日才解封「太遲」，亦對此表示遺憾，同時質疑警方把花生油形容成「危險品」的說法。他又指出，警方雖然聲稱已全數撤離，但在理大校園外有便衣警員戒備及待命，意圖不明及令人擔憂，呼籲警方及政府「放過理大」。

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