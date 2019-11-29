涉無申報向妹夫公司採購　中大主任被控公職失當准保䆁 (18:10)

4名被告依次為裝修設計公司東主彭兆衡（38歲）、伍宜孫書院院務主任李佩珊（43歲）、伍宜孫書院行政主任石曉風（40歲）及善衡書院二級計劃協調員梁𧙗誠（36歲），其中彭兆衡為李佩珊妹夫。

首被告彭兆衡被控5項偽造文件，控罪指他於2013年9月15日、2014年2月10日、2014年3月6日及2014年4月24日，偽造5份涉及3間工程公司的報價單。

次被告李佩珊被控一項公職人員行為失當罪名，控罪指她於2015年8月21日至2016年11月8日期間，未有申報與新生活創意設計廔東主彭兆衡之間的親戚關係，引起利益衝突，李批准向新生活創意設計廔採購七項貨品或服務，涉款共19.09萬元。另次被告李佩珊再被控一項交替性的欺詐罪。

另外，首被告彭兆衡及第四被告梁𧙗誠被控一項串謀詐騙，彭兆衡及第三被告石曉風被控另一項串謀詐騙，控罪指3人在報價上串謀詐騙香港中文大學，批出報價撥款。

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