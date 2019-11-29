理大圍城13天【圖輯】 (19:00)

理大被警圍堵期間，警方曾於17日要求校園內所有人從李兆基樓（Y core）出口離開，結果按要求離開者大多被捕，包括醫護人員及記者，有戰地醫生事後投稿國際權威醫學期刊《刺血針》，批評香港違反國際人道主義規範。

其後留守者以游繩、爬下水道等方式逃離理大；亦有中學校長入內勸導並帶走未成年學生，讓他們經警方登記後離開現場。留守者人數漸減，理大校園內衛生日差，食堂內食材甚至滋生蛆蟲。在理大校方組隊入校，稱再無發現留守者後，消防、警方於28日入校處理危險品及蒐證，警方稱檢獲3989枚汽油彈、逾千件爆炸品、數百支腐蝕性液體及數百件武器。至29日下午，警方解封理大並撤走。

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