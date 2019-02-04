【11．29理大】稱勸離1100示威者46為理大生　校長滕錦光：理大是最大受害者 (16:57)

巡視約1小時後，滕錦光會見記者表示，事件中成功勸離1100多名示威者，其中300人是學生，當中理大學生只有46名，另有兩名教職員被捕。他又說，理大位處紅隧旁，因此成為示威者「三罷」的據點。

滕錦光表示，理大受嚴重破壞，並已停課一段時間，對教學、科研有極大影響，事件以和平方式解決，無人傷亡，是不幸中之大幸，又形容事件是理大前所未有的挑戰。

他認為，最先要處理飯堂的衛生問題，又說大樓的損毁程度不一，要由專業公司評估需復修情況，才可知道所需經費。他預計，校方可墊資部分復修經費，也有社會人士表示願意資助，但他相信大部分需依賴政府撥款。

料下學期1月13日如期開學 部分大樓復修需半年

他表示，個別受損的大樓可在一個月後安全開放，完成全部復修需時5至6個月，但他說，有信心下學期可如期在明年1月13日開學；校園暫時仍會有保安人員把守各出入口，只有獲授權人士可進入。

相關報道︰

警方消防撤離理大 暢運道解封

檢3801枚汽油彈 有危險品「燃點」36℃ 400警蒐證 料校園今還理大

高調直播安排採訪 學者：圖合理化圍堵