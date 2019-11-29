寄港郵包藏丫叉鋼珠　22歲青年涉企圖管有武器被拒保釋 (14:35)

被告趙駿賢（22歲），報稱是學生。辯方早前透露，他原在美國修讀大學三年級，但中途因財政問題輟學。控罪指出，被告今年11月27日在秀茂坪曉光街101號秀茂坪南邨秀旺樓一個單位，企圖管有攻擊性武器，即3個發射器及6包鋼珠，意圖將其作非法用途使用。

據了解，海關截查郵包時，發現內有丫叉及鋼珠，因此交由警方跟進。警方發現收件人牽涉本月11日的案件，遂假扮送貨員，把郵包送到秀茂坪單位，被告的母親簽收郵包時被拘捕，被告其後在屯門警署被捕。郵包載有3支丫叉、540粒鋼珠及橡筋，組裝後可用作發射器。

控方申請將案件押後，以待化驗證物，同時反對被告保釋。控方透露被告另涉在本月11日的「黎明行動」示威中，在灣仔管有攻擊性武器及襲警，被搜出一支胡椒噴劑及一支伸縮警棍。該案早前提堂，被告獲准保釋至明年1月再訊，惟保釋期間再次被捕。

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